الأمم المتحدة تهنئ فيتنام على توقيع شراكة دولية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة

هنأ الأمين العام أنطونيو جوتيريش فيتنام وشركاءها الدوليين على توقيع شراكة انتقال الطاقة العادلة لتسريع تحول فيتنام نحو نمو اقتصادي عادل وقائم على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إنه باتفاق اليوم، تقود فيتنام إطارًا جديدًا للتعاون لتحقيق انتقال عادل وشامل للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة .. مشيرا إلى أن هذه الشراكات تعد أداة حاسمة لإطلاق العنان لتخفيضات الانبعاثات التي يحتاجها عالمنا في عشرينيات القرن الحالي.

وأضاف أن إعلان اليوم يعد خطوة مهمة، ولكن لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه لسد فجوة الانبعاثات العالمية التي تهدد بتقويض ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.

وتابع أنه استشرافا للمستقبل، سيواصل الأمين العام الدعوة إلى ميثاق التضامن المناخي الذي تبذل فيه جميع البلدان جهودا إضافية لخفض الانبعاثات هذا العقد بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة.