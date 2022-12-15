صابر الرباعي يعلق على هزيمة المغرب: "شرفتوا بلادكم وكل العالم العربي"

علق الفنان صابر الرباعي ، هزيمة منتخب المغرب من منتخب فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم قطر 2022 .

وكتب صابر الرباعى عبر انستجرام “ كنتم ابطال لاخر نفس وشرفتوا بلادكم وكل العالم العربي وحقيقي فخورين بيكم وبالتاريخ اللي كتبتوه يا ابطال ”.

ويواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر بثلاثية نظيفة من الأرجنتين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم.