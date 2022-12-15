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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل على الهلباوى بساقية الصاوى اليوم

صدى البلد

يحيى المنشد علي الهلباوي، حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي، اليوم 15 ديسمبر الجارى. 

ويبدأ حفل على الهلباوى فى تمام 7 مساء وتم طرح التذكرة بسعر 90 جنيها .

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

ومن ناحية اخري يحيي الفنان عبدالباسط حمودة حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 29 ديسمبر الجاري ضمن حفلات رأس السنة . 

ويقدم عبدالباسط حمودة، خلال حفله المرتقب، باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قلبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.

كان عبد الباسط حمودة نجم الأغنية الشعبية قد أعلن دعمه ومباركته للفنان مصطفى كامل بفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين، وأضاف عبد الباسط أن مصطفى كامل الشخص المناسب لرئاسة النقابة قائلا : عايزين نقيب ينزل النقابة ماينمش في البيت.

ساقية الصاوي مرسال لحبيبتى علي الهلباوي حفل علي الهلباوي مسرح ساقية الصاوي

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