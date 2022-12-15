مصرع عامل في حادث عبور مشاة بالبحيرة

لقي قبل قليل عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق وادي النطرون، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع عامل صدمته سيارة بالطريق الصحراوي

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع عامل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام.

تحديد هوية العامل المتوفي

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة " نبيه عاطف محمد حماد، 32 سنة، مقيم المحمودية، عامل وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.