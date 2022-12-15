عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل في حادث عبور مشاة بالبحيرة

مصرع عامل فى حادث
مصرع عامل فى حادث عبور مشاة بالبحيرة

لقي قبل قليل عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق وادي النطرون، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

txt

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري جامبو بالبحيرة

txt

مصرع شاب فى حادث عبور مشاة بالبحيرة

مصرع عامل صدمته سيارة بالطريق الصحراوي 

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع عامل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام.

تحديد هوية العامل المتوفي 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة " نبيه عاطف محمد حماد، 32 سنة، مقيم المحمودية، عامل وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة امن البحيرة الطريق الصحراوي مديرية امن البحيرة حادث مصرع التحفظ على الجثة حادث مصرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

قرار وزاري باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سيارة أمريكي | أكورد أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه

صحف المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا: رفعتم رؤوسنا يا أسود

هل استحق المغرب ركلتي جزاء أمام فرنسا؟ خبير تحكيمي يصدم الجميع

"معهد الكلى" قدم الخدمات لأكثر من مليون مواطن..واجرى 44 عملية زراعة كلى في 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

فيديو

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ