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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"معهد الكلى" قدم الخدمات لأكثر من مليون مواطن..واجرى 44 عملية زراعة كلى في 2022

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ  مليون و83 ألف مواطن، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحةوالسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 552 ألف و222 مواطن، فيما تردد على قسم الاستقبال 190 ألف مواطن، بينما تم تقديم الخدمات الطبية بالرعاية (المركزة والمتوسطة) ل 538 حالة.

وتابع أن المعهد، أجرى 44 عملية جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، والتي تتراوح نسبتها بين 75% الى 80%، مشيرًا إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، حيث أن الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية لحين تحسن حالتهم الصحية، بالإضافة إلى إجراء 1639 عملية جراحية أخرى.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 377 ألف و41 جلسة غسيل كلى صناعي، كما استقبل قسم المعامل الطبية 159 ألف و355 مواطن، وقدم قسم الأشعة 150 ألف خدمة، تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية، الإيكو، الموجات فوق الصوتية).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث عددًا من الأجهزة الطبية للإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، مؤكدًا أن المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرضى المترديين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة ومنها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مكافحة العدوى، وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

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"معهد الكلى" قدم الخدمات لأكثر من مليون مواطن..واجرى 44 عملية زراعة كلى في 2022

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