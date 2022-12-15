القبض على 8 من المتورطين في سقوط عامل من أحد العقارات ببدر

نجح رجال المباحث بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سقوط عامل من أحد العقارات بمدينة بدر ووفاته في الحال حيث تم تحديد وضبط ٨ من المتورطين في ارتكاب الواقعة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة بدر بسقوط شخص من علو بعقار كائن بدائرة القسم وأسفر عن ذلك وفاته.

المتهمين

على الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعه الإنتقال لمحل البلاغ وعثر على جثة عامل بمقهى كائن بمحل البلاغ ومقيم دائرة القسم ، وبها إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء سقوطه من علو من شرفة شقة كائنة بالعقار محل البلاغ .

وبفحص الشقة عُثر بداخلها على عامل بذات المقهى مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه" ، وبسؤاله قرر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه يعمل عاملاً بذات المقهى ومقيم بذات العنوان وبين مالك المقهى محل عملهم مقيم بذات العنوان لرغبة الأخير فى إنهاء عقد الإيجار للمقهى دون رد مستحقاتهم المالية السابق تحصله عليها منهما ، ورفضهما إنهاء العقد فقام بالإستعانة ببعض الأشخاص "غير معلومين لديه " ، وإقتيادهما كرهاً عنهما للشقة محل البلاغ ملك المتهم ، وأثناء ذلك تمكن شقيقه من الهرب وإحتجزوه بإحدى الغرف داخل الشقة وتعدوا عليه بالضرب وتقييده وأثناء ذلك حضر "المتوفى" فى محاولة منه لإنهاء الخلاف فقاموا بإحتجازه داخل غرفة أُخرى بذات الشقة ، وتقييده إلا أنه تمكن من التخلص من القيد ، وقام بالقفز من شرفة الشقة فى محاوله منه للهرب مما نتج عنه إصابته والتى أودت بحياته .

وأثناء الفحص حضر "شقيق المجنى عليه الثانى" ، وتبين أنه مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها أمكن ضبط المتهم .

وإعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 7 أشخاص جميعهم مقيمين دائرة القسم بإستهداف المتهمين أمكن ضبطهم ، وبإستدعاء المصابين إتهموهم بإحداث إصابتهما والتسبب فى وفاة المجنى عليه الأول فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.