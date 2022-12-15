بوتين: روسيا ستواصل تطوير اقتصادها بالرغم من الضغوط

أكد الرئيس الروسي أن مشروع غاز "سيبيريا 2" سيؤدي إلى زيادة صادرات الغاز إلى 88 مليار متر مكعب إلى الدول الشرقية بحلول عام 2030 وهو ما يمثل أكثر من 60% من الإمدادات إلى أوروبا.



وقال: من المقرر إنشاء منصة رقمية في غضون الأشهر القادمة لتحديد السعر النهائي للمستهلك الأوروبي، واصفا سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن أسعار الغاز بـ "الجنون".



وأضاف أن روسيا لديها دورا محوريا ورياديا في سوق المنتجات الزراعية العالمية؛ وهي ما زالت من أكبر المصدرين للحبوب والزيوت النباتية والأسمدة للأسواق الخارجية، حيث قامت بتصدير 25 مليون طن من الأسمدة خلال العام الجاري كما وجهت الأسمدة والأغذية المجانية إلى عدد من الدول الفقيرة، لافتا إلى استعداد روسيا لتوجيه المزيد من الأسمدة في وقت قريب.



وأوضح أنه لابد من تنفيذ التنمية المتكاملة للمشاريع وتطوير البنية التحتية، لذلك فإن روسيا تواصل بناء الطرق السريعة التي تربط أقاليمها مع الدول المجاورة بما يسهم في تطوير التعاون التجاري، إلى جانب تأمين الإمدادات اللوجيستية من أي مخاطر وتوسيع الإمكانات والبنية التحتية في البحر الأسود وبحر آزوف لرفع فرص التصدير، وتطوير الطريق البحري الشمالي بما يسمح بزيادة حجم البضائع بحري.



وشدد بوتين على أهمية ضمان السيادة المالية للبلاد خاصة مع وجود نظام اقتصادي ذو قدرات كبيرة تمكنه من تحقيق ذلك.

