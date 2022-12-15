شرطة اليونان تداهم مكاتب تجسس إسرائيلي

داهمت الشرطة اليونانية أول أمس الثلاثاء مكاتب شركة “انتيللكسا” “الإسرائيلية”، المالكة لبرنامج التجسس “بريداتور” في أثينا، ومنازل المدراء التنفيذيين للشركة في البلاد.

وذلك في أعقاب فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي اجتاحت أجهزة المخابرات في البلاد في الأشهر العديدة الماضية.

تعمل شركة “انتيللكسا” في اليونان، ومالكها هو “تال ديليان”، الرئيس السابق “لوحدة المخابرات الإسرائيلية” السرية المعروفة باسم الوحدة 81، حيث تعمل “انتيللكسا” في عشرات البلدان، وتبيع برامج التجسس لمن يدفع أكثر.

في أكتوبر الماضي، تم رفع أول دعوى قضائية ضد “انتيللكسا” في اليونان، للمطالبة بإجراء تحقيق جنائي في الشركة.

قال تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي خلال العام الجاري، إن “برامج التجسس الإسرائيلية الصنع” مستخدمة على نطاق واسع في اليونان ضد الطبقة السياسية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “مشكلة كبيرة للديمقراطية وسيادة القانون”.