3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل في دفاع سيبراني مشترك

عقدت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني، وفقًا لتقرير.

وقال غابي بورتنوي، رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان، إن "هذا اجتماع تاريخي.. إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين".

بورتنوي أطلق على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة رافائيل-أنظمة الدفاع المتقدمة و Israel Aerospace Industries.

في أوائل ديسمبر، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة تمرينا سيبرانيا مشتركا الأكبر على الإطلاق لمواجهة ايران. تم إجراء التمرين لأول مرة في مركز جورجيا سايبر التابع للوحدة، الواقع في ولاية جورجيا الأمريكية. كان هذا سابع تمرين إلكتروني مشترك بين الحليفين.

"بالنسبة لي، كانت إسرائيل دائمًا المكان الأمثل عندما يتعلق الأمر بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأمن السيبراني"، وفق ما قال إيفان كونستانتين، خبير الأمن السيبراني من رومانيا، لـموقع i24NEWS الاسرائيلي خلال المؤتمر الذي عُقد في تل أبيب.

وأكدت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين حققوا في يوليو اختراقا حصلوا في أعقابه، على معلومات أكثر من 300 ألف إسرائيلي وسربوها وذلك باستهدافهم مواقع حجز السفر الشهيرة.