عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل في دفاع سيبراني مشترك

3 دول عربية تتعاون
3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل في دفاع سيبراني مشترك

عقدت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني، وفقًا لتقرير.

وقال غابي بورتنوي، رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان، إن "هذا اجتماع تاريخي.. إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين".

بورتنوي أطلق على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة رافائيل-أنظمة الدفاع المتقدمة و Israel Aerospace Industries.

في أوائل ديسمبر، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة تمرينا سيبرانيا مشتركا الأكبر على الإطلاق لمواجهة ايران. تم إجراء التمرين لأول مرة في مركز جورجيا سايبر التابع للوحدة، الواقع في ولاية جورجيا الأمريكية. كان هذا سابع تمرين إلكتروني مشترك بين الحليفين.
"بالنسبة لي، كانت إسرائيل دائمًا المكان الأمثل عندما يتعلق الأمر بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأمن السيبراني"، وفق ما قال إيفان كونستانتين، خبير الأمن السيبراني من رومانيا، لـموقع i24NEWS الاسرائيلي خلال المؤتمر الذي عُقد في تل أبيب.

وأكدت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين حققوا في يوليو اختراقا حصلوا في أعقابه، على معلومات أكثر من 300 ألف إسرائيلي وسربوها وذلك باستهدافهم مواقع حجز السفر الشهيرة.

رئيس حركة حماس يهدد إسرائيل بإغلاق ملف صفقة الأسرى إلى الأبد

انفجرت خلال عبورها من العراق لـ سوريا.. إسرائيل تكشف استهداف شحنة أسلحة

إسرائيل الامارات البحرين المغرب دفاع سيبراني مشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

ترشيحاتنا

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تايوان

الدولار يسجل ارتفاعا جديدا بسعر الصرف أمام العملات العالمية

3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل في دفاع سيبراني مشترك

حقيقة تحديد القبلة بجعل الأذن اليسرى في اتجاه المشرق.. علي جمعة يوضح

طقس خريفي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ