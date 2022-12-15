بالأرقام.. اعرف رواتب الموساد والشاباك وقيادات جيش وشرطة إسرائيل

نشر مفوض الرواتب في وزارة مالية حكومة إسرائيل “كوبي بار ناتان” التقرير السنوي لسلم الرواتب في المنظومة الأمنية لتل ابيب لعام 2021.

وبحسب التقرير فهناك فجوة كبيرة في الرواتب بين الجنسين في جيش اسرائيل تبلغ 25% رغم أن عدد النساء الملتحقات في الخدمة الدائمة في الجيش يتراوح 17.96%-29.9% من إجمالي عدد موظفي الخدمة الدائمة في صفوف الجيش.

راتب رؤساء الأجهزة الأمنية:

يتقاضى رئيس أركان جيش اسرائيل 101،831 شيكلا شهرياً.

مفوض الشرطة 91،070 شيكلا.

مفوض مصلحة السجون 94،185 شيكلا.

يتراوح متوسط رواتب موظفي المنظومة الأمنية بين 11337 شيكلا للموظفين الدائمين المستجدين في الجيش، إلى 30385 شيكلا للموظفين في وحدات المالية التابعة لوزارة الجيش، بما في ذلك لجنة الطاقة الذرية التابعة لمكتب رئيس وزراء اسرائيل.

بحسب التقرير حدث أعلى تغيير في الراتب في جهازي الموساد والشاباك، مع زيادة بنحو 3.4٪ بين عامي 2019 و2021.