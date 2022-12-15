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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمن المزايدات والتعلية.. إبراهيم فايق يوجه رسالة غامضة لجمهوره

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

وجه الإعلامي إبراهيم فايق ، رسالة غامض إلي جمهوره عبر حسابه الشخصي تويتر .

 

وغرد فايق قائلا : "زمن المزايدات والتعلية.. اي حد بيعمل اي حاجة في حياته ناجحة لازم نقرقه ونجادل في أسباب صعوده ونشوهه ونشوه نجاحه ونسيء لكل من يسعى ويجتهد.. ولا أكره في الحياة من صنف البشر المجادلين المزايدين.. هم والله أشرهم وأكثر حقدا.

 

من المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على استاد خليفة الدولي يوم السبت القادم، لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022، فيما تقام مباراة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، على استاد لوسيل

فرنسا المغرب منتخب المغرب ابراهيم فايق رسالة غامضة

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