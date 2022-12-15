زمن المزايدات والتعلية.. إبراهيم فايق يوجه رسالة غامضة لجمهوره

وجه الإعلامي إبراهيم فايق ، رسالة غامض إلي جمهوره عبر حسابه الشخصي تويتر .

وغرد فايق قائلا : "زمن المزايدات والتعلية.. اي حد بيعمل اي حاجة في حياته ناجحة لازم نقرقه ونجادل في أسباب صعوده ونشوهه ونشوه نجاحه ونسيء لكل من يسعى ويجتهد.. ولا أكره في الحياة من صنف البشر المجادلين المزايدين.. هم والله أشرهم وأكثر حقدا.

من المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على استاد خليفة الدولي يوم السبت القادم، لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022، فيما تقام مباراة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، على استاد لوسيل