عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نبيلة مكرم عن نيفين جامع: كملت فى شغلها من غير ما تبص لمنصب

صدى البلد

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة رسالة الي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة ، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام .

ونشرت نبيله مكرم صورة لها برفقة الدكتورة نيفين جامع وعلقت عليها قائلة :" التعديل مهم و ضرورى، ولكن الأهم ما تتطلبه كل مرحلة من دماء جديدة، لاستكمال الجهود والحفاظ على مقدرات الوطن.

وتابعت مكرم قائلة : كان سهل عليها بعد التعديل الحكومى، أن تعتذر عن رئاسه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بس احساسها بالمسؤولية وكمان أمانتها لبلدها ، التزمت بعملها لمده ٤ اشهر لحين صدور قرار اليوم بتعيين زميل جديد لتولى المنصب الجديد.

وأضافت " كملت فى شغلها من غير ما تبص لمنصب، وما اتكبرتش وقالت انا كنت وزيرة مايصحش ارجع تانى لرئاسة جهاز المشروعات، بس الحقيقه ان اللى عايز يخدم البلد دى يبصلها قبل ما يبص لنفسه، ويحطها قدامه قبل ما يدور على مكانته ".

وزيرة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة نيفين جامع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

تقليل عدد الساعات وتقسيم اليوم الدراسي 3 فترات.. هل يفعلها البرلمان؟

ترشيحاتنا

العزلة والنوم طويلا..علامات تدل على الرغبة في الانتحار فتجنبها

30 دولارا انخفاضا بأسعار الذهب عالميا.. بشرى سارة

شؤون الحرم: أكثر من 8 مليون مصل في المسجد النبوي الشريف

السيسي لقادة المنظمات اليهودية: حل القضية الفلسطينية خطوة لبدء مرحلة جديدة من السلام

رئيس السنغال: نطالب بعمل تضامني دولي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا.. فيديو

مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والكركم.. 5 طرق سريعة ومجربة لنسف الكرش للأبد

قرأت لك| «وكالة عطية».. رموز خيري شلبي عن كيفية الهروب من رأسك

بطريقة غير تقليدية حضري الفطائر بطريقة غير تقليدية

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

فيديو

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ