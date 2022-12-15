نبيلة مكرم عن نيفين جامع: كملت فى شغلها من غير ما تبص لمنصب

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة رسالة الي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة ، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام .

ونشرت نبيله مكرم صورة لها برفقة الدكتورة نيفين جامع وعلقت عليها قائلة :" التعديل مهم و ضرورى، ولكن الأهم ما تتطلبه كل مرحلة من دماء جديدة، لاستكمال الجهود والحفاظ على مقدرات الوطن.

وتابعت مكرم قائلة : كان سهل عليها بعد التعديل الحكومى، أن تعتذر عن رئاسه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بس احساسها بالمسؤولية وكمان أمانتها لبلدها ، التزمت بعملها لمده ٤ اشهر لحين صدور قرار اليوم بتعيين زميل جديد لتولى المنصب الجديد.

وأضافت " كملت فى شغلها من غير ما تبص لمنصب، وما اتكبرتش وقالت انا كنت وزيرة مايصحش ارجع تانى لرئاسة جهاز المشروعات، بس الحقيقه ان اللى عايز يخدم البلد دى يبصلها قبل ما يبص لنفسه، ويحطها قدامه قبل ما يدور على مكانته ".