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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظام payroll للرواتب وتحقيق مبدأ الحوكمة.. ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة الوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الخميسندوة حول ( نظام payrollللرواتب وتحقيق مبدأ الحوكمة ) بحضور محسن محمد جمال - مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، أدار اللقاء غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

 حاضر في الندوه سمير خير على - وكيل وزارة المالية و أحمد عاطف عبدالفتاح- مدير إدارة الحسابات بالمديرية المالية 

وقال محسن جمال إن مراكز الإعلام تقوم بدور توعوي لكافة فئات المجتمع كما أنها سباقة فى تناول الموضوعات والقرارات فور تطبيقها وذلك وفق المحاور  التى يتم اقرارها من الهيئة العامة للاستعلامات وفى نهاية كلمته وجه ا/ محسن الشكر لمركز إعلام الخارجة لتناول الموضوع الذى نحن بصدده حيث يهم كافة موظفى الجهاز الإدارى بالدولة 

ومن جانبه أكد سمير خير  أن نظام payrollتم تطبيقه فى معظم الجهات الحكومية منذ ٤ أشهر وأنه بحلول شهر يناير ٢٠٢٣ سيطبق على كافة الجهاز وذلك لتلافى أخطاء النظام الورقى وهذا يصب فى سياسية التحول الرقمى والتى طبقت فى وزارة المالية منذ اطلاقها والتى ستحقق الشفافية والعدالة والمرونة وهى من أهم مبادئ الحوكمة .

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وفى ذات السياق أوضح أحمد عاطف أن نظام payroll يختلف عن نظام الرواتب الورقى المليء  بالأخطاء وضياع حقوق الموظفين كما أنه يختلف عن نظام الدفع الالكترونى الذى طبق منذ عام ٢٠١٦ حيث يتح هذا النظام توحيد كافة الرواتب فى الجهة الواحدة وحينها يمكن اكتشاف أى خطأ فى راتب أى موظف كما أنه يتم احتساب الضرائب بشكل عادل هذا يتم عن طريق أحكام الرقابة فى صرف الرواتب كما أوضح ا/ أحمد بعض المشكلات فى هذا النظام والتى تنحصر فى عدم إدخال بيانات الموظفين بشكل دقيق أو عدم وجود بيانات صحيحة فى الدفاتر الورقية هذا بالإضافة إلى عدم احتساب الضرائب بشكل صحيح قبل تطبيق المنظومة وفى ختام الندوة طمأن ا/ سمير الموطفين بأن كافة الأخطاء و المشكلات التى تعرض لها أى موظف سوف تصحح فى الأشهر القادم خاصة وذلك بعد إدخال بيانات صحيحة للموظفين .

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