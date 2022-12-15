عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يفوز على منتخب عمان في بطولة الكويت الودية

صدى البلد

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب منتخب عمان بنتيجة 54-10، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن بطولة الكويت الدولية الودية.

 

‏‎وأقيمت المباراة على صالة سلوى الصباح الرياضية بالكويت، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 30-6.
 


وسيطر «سيدات يد الأهلي» على مجريات المباراة، وواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 54-10.

 

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي فتاة العيون الكويتي، غدًا الجمعة، على صالة سلوى الصباح الرياضية بالكويت، ضمن دورة الكويت الدولية الودية.

 

ويشارك «سيدات يد الأهلي» في بطولة الكويت الودية خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر، علي أن يعود الفريق للقاهرة يوم 21 للمشاركة في المباريات المحلية.

 

وتضم البطولة كلا من: نادي سلوى الرياضي الكويتي ونادي البحرين البحريني ونادي فتاة العيون الكويتي ومنتخب عمان.

 

الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي النادي الأهلي بطولة الكويت الدولية الودية صالة سلوى الصباح الرياضية بالكويت سيدات يد الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

إطلالة لافتة.. رضوى الشربيني تتألق رفقة ابنتها في عيد ميلادها| شاهد

شاهد.. زوجة محمد زيدان بإطلالة جريئة تعكس أنوثتها

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

رسميًا.. رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

ثروته أكبر من اقتصاد فرنسا.. من هو برنارد أرنو أغنى رجل في العالم

في يومه العالمي.. 3 فوائد غير متوقعة للشاي

بعد إصابة كينجسلي كومان.. كل ما تريد معرفته حول فيروس الإبل

فيديو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ