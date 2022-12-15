سيدات يد الأهلي يفوز على منتخب عمان في بطولة الكويت الودية

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب منتخب عمان بنتيجة 54-10، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن بطولة الكويت الدولية الودية.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة سلوى الصباح الرياضية بالكويت، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 30-6.





وسيطر «سيدات يد الأهلي» على مجريات المباراة، وواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 54-10.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي فتاة العيون الكويتي، غدًا الجمعة، على صالة سلوى الصباح الرياضية بالكويت، ضمن دورة الكويت الدولية الودية.

ويشارك «سيدات يد الأهلي» في بطولة الكويت الودية خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر، علي أن يعود الفريق للقاهرة يوم 21 للمشاركة في المباريات المحلية.

وتضم البطولة كلا من: نادي سلوى الرياضي الكويتي ونادي البحرين البحريني ونادي فتاة العيون الكويتي ومنتخب عمان.