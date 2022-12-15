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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم تستغيث بوزير الصحة لعلاج طفلتها: مصابة بمرض في المعدة وتحتاج جراحة عاجلة

عملية جراحية
عملية جراحية

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أسرة الطفلة حنين أحمد سيد، والتي تبلغ من العمر 6 أعوام والتي تعاني من إصابتها بمرض في المعدة.

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وناشدة صفاء حمادة والدة الطفلة حنين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المسئولين علاجها بشكل عاجل، نظرا لإصابتها بمرض في المعدة، يستدعي التدخل الطبي السريع.

 

بنتي مصابة بمرض

 

تابعت والدة الطفلة حنين، "بنتي مصابة بمرض في المعدة ويحتاج للعلاج خارج البلاد، نظرا لأن العملية الجراحية دقيقة، مطالبة جيع المسئولين بوزارة الصحة النظر لحالة نجلتها وانقاذها وشمولها بالرعاية الصحية.
 

الطفلة حنين محمد موسى استغاثة أسرة الطفلة حنين المعدة استغاثة

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