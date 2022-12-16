كارثة.. نوع من السمك يسبب انتشار الكبد الوبائي

ينتشر التهاب الكبد أ بشكل كبير والذي أثبت أنه يمكن أن ينتقل عن طريق تناول الطعام أو شرب المشروبات الملوثة ببراز الشخص المصاب.

يمكن أيضًا أن تصاب بالعدوى من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب بالتهاب الكبد - على سبيل المثال ، عن طريق تغيير حفاضات أو من خلال الاتصال الجنسي. الصرف الصحي السيئ وسوء النظافة يزيدان من المخاطر.

ينتشر التهاب الكبد B و C بشكل رئيسي من خلال الدم المصاب أو السائل المنوي أو سوائل الجسم الأخرى، ولكن من الغريب ان هناك نوع من أنواع البحريات والتي تعتبر احدي انواع الأسماك يمكن أن تصيبك بالكبد الوبائي أ وهو المحار الطازج نظرًا لأنه يتم أحيانًا حصاد المحار من المياه الملوثة ، يمكن أن ينقل المحار غير المطبوخ والبطلينوس وبلح البحر التهاب الكبد A. وفقا لweb med

وهذا شيء يجب التفكير فيه قبل رحلتك القادمة إلى البار الخام. المحار المطبوخ أكثر أمانًا.