لمناعة أقوى.. 5 طرق للحماية من أمراض الشتاء

الطقس البارد والرطب خلال فصل الشتاء يساعد في الحصول على الراحة التي تشتد الحاجة إليها من الحرارة الحارقة ، إلا أنه يجلب معه أيضًا مجموعة من المشكلات الصحية. الشتاء هو الوقت الذي يعاني فيه المرء عادة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الرفاهية العامة للفرد

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء وفقا لindian

فان موسم البرد والسعال والإنفلونزا ويؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية مثل التهاب المفاصل والصدفية والأكزيما والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية. كما أكدت دراسات مختلفة أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يعانون من مشاكل في القلب مثل النوبات القلبية خلال فصل الشتاء. يمكن أن يُعزى السبب وراء انخفاض المناعة خلال الأشهر الباردة إلى انخفاض مستويات الرطوبة وقلة النشاط البدني. وبالتالي ، من الضروري أن يبقى الجميع سليمًا وحيويًا خلال فصل الشتاء

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ابق رطبًا: اشرب كمية كافية من الماء لطرد السموم من الجسم. تحتوي المشروبات الكحولية والكافيين والغازية على عدد كبير من المواد الحافظة ويجب استبدالها بالماء. يحتوي شاي الأعشاب على خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تعزيز المناعة خلال فصل الشتاء.

تجنب الأطعمة المالحة: تناول أطعمة منخفضة الصوديوم لأن الكثير من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم. من الأفضل التقليل من الأطعمة غير المرغوب فيها والحارة والدهنية والمعلبة والمعالجة.

تناول الكثير من الفواكه الطازجة: يمكن أن يساعدك تناول الفاكهة على البقاء نشيطًا. اختر التفاح والتوت والرمان والكمثرى. يمكن أن يؤدي تناول الفاكهة الموسمية إلى الحيلة ويساعدك على البقاء بصحة جيدة.

تمرين: من الصعب أن تحفز نفسك على ممارسة الرياضة أثناء الطقس البارد ولكن عليك القيام بذلك. يمكن أن يساعدك الحفاظ على لياقتك البدنية خلال فصل الشتاء على تجنب زيادة الوزن وعيش حياة خالية من الإجهاد. يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تخفيف آلام المفاصل. تأكد من قضاء بعض الوقت في الإحماء قبل ممارسة الرياضة لتجنب أي نوع من الإصابة.

الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس: نظرًا لأن الناس يميلون إلى قضاء وقت أقل في الهواء الطلق ، فإنهم غير قادرين على الحصول على ضوء الشمس. هل أنت واع؟ يمكن أن يتسبب التعرض المنخفض لأشعة الشمس في ظهور أعراض الاكتئاب وحتى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). هذا الشتاء ، تأكد من الخروج والحصول على بعض ضوء الشمس. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا التحدث إلى خبيرك فيما يتعلق بمكملات فيتامين د التي يمكنك تناولها.