عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمناعة أقوى.. 5 طرق للحماية من أمراض الشتاء

صدى البلد

الطقس البارد والرطب خلال فصل الشتاء يساعد في الحصول على الراحة التي تشتد الحاجة إليها من الحرارة الحارقة ، إلا أنه يجلب معه أيضًا مجموعة من المشكلات الصحية. الشتاء هو الوقت الذي يعاني فيه المرء عادة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الرفاهية العامة للفرد 

 

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء وفقا لindian

فان موسم البرد والسعال والإنفلونزا ويؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية مثل التهاب المفاصل والصدفية والأكزيما والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية. كما أكدت دراسات مختلفة أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يعانون من مشاكل في القلب مثل النوبات القلبية خلال فصل الشتاء. يمكن أن يُعزى السبب وراء انخفاض المناعة خلال الأشهر الباردة إلى انخفاض مستويات الرطوبة وقلة النشاط البدني. وبالتالي ، من الضروري أن يبقى الجميع سليمًا وحيويًا خلال فصل الشتاء

 

 

لمناعة أقوى : 5 طرق مقاومة للحماية من أمراض الشتاء 


ابق رطبًا: اشرب كمية كافية من الماء لطرد السموم من الجسم. تحتوي المشروبات الكحولية والكافيين والغازية على عدد كبير من المواد الحافظة ويجب استبدالها بالماء. يحتوي شاي الأعشاب على خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تعزيز المناعة خلال فصل الشتاء.
تجنب الأطعمة المالحة: تناول أطعمة منخفضة الصوديوم لأن الكثير من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم. من الأفضل التقليل من الأطعمة غير المرغوب فيها والحارة والدهنية والمعلبة والمعالجة.
تناول الكثير من الفواكه الطازجة: يمكن أن يساعدك تناول الفاكهة على البقاء نشيطًا. اختر التفاح والتوت والرمان والكمثرى. يمكن أن يؤدي تناول الفاكهة الموسمية إلى الحيلة ويساعدك على البقاء بصحة جيدة.
تمرين: من الصعب أن تحفز نفسك على ممارسة الرياضة أثناء الطقس البارد ولكن عليك القيام بذلك. يمكن أن يساعدك الحفاظ على لياقتك البدنية خلال فصل الشتاء على تجنب زيادة الوزن وعيش حياة خالية من الإجهاد. يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تخفيف آلام المفاصل. تأكد من قضاء بعض الوقت في الإحماء قبل ممارسة الرياضة لتجنب أي نوع من الإصابة.
الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس: نظرًا لأن الناس يميلون إلى قضاء وقت أقل في الهواء الطلق ، فإنهم غير قادرين على الحصول على ضوء الشمس. هل أنت واع؟ يمكن أن يتسبب التعرض المنخفض لأشعة الشمس في ظهور أعراض الاكتئاب وحتى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). هذا الشتاء ، تأكد من الخروج والحصول على بعض ضوء الشمس. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا التحدث إلى خبيرك فيما يتعلق بمكملات فيتامين د التي يمكنك تناولها.

امراض الشتاء تعزيز المناعة قلة النشاط البدني التهابات الجهاز التنفسي التهاب الشعب الهوائية الجهاز التنفسي العلوي طرد السموم من الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

لليوم الثاني .. هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين

جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

كم مرة تجب الصلاة على النبي ..وما ثمار أداؤها يوم الجمعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ