زد 2007 يفوز على الإسماعيلي 1/3 ببطولة الجمهورية

فاز فريق ٢٠٠٧ ناشئين لكرة القدم بنادي زد، على نظيره الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، تحت قيادة محمد عمر النور المدير الفني للفريق .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٧ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

أحرز اهداف الفوز لفريق زد كل من:

عمر وليد عبد الرسول هدفا، وعمرو خالد الشوادفي هدفا وعمر اشرف صبري هدفا.

وشهد اللقاء حضور كل من هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة اورا والكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، وكابتن احمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد لكرة القدم وحرص الثلاثي على توجيه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين والاشادة بهم .

وأكد كابتن علاء نبيل ، أن القطاع يسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق البطولات بجميع الفرق الرياضية المختلفة.

FB_IMG_1671140621783