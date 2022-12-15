عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2007 يفوز على الإسماعيلي 1/3 ببطولة الجمهورية

زد ٢٠٠٧
زد ٢٠٠٧

فاز فريق  ٢٠٠٧  ناشئين لكرة القدم بنادي زد، على نظيره الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، تحت قيادة محمد عمر النور المدير الفني للفريق .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٧ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

أحرز اهداف الفوز  لفريق زد كل من:

عمر وليد عبد الرسول هدفا، وعمرو خالد الشوادفي هدفا وعمر اشرف صبري هدفا.

وشهد اللقاء حضور كل من هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة اورا والكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، وكابتن احمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد لكرة القدم وحرص الثلاثي على توجيه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين والاشادة بهم .

وأكد كابتن علاء نبيل ، أن القطاع يسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق البطولات بجميع الفرق الرياضية المختلفة. 

FB_IMG_1671140621783
FB_IMG_1671140621783
FB_IMG_1671140635522
FB_IMG_1671140635522

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

ترشيحاتنا

حكم إتلاف أوراق المصاحف القديمة ..الإفتاء جائز في هذه الحالة

مصطفى قمر: كنت باخد 1500 جنيه في الفرح وحوشت 40 ألف صرفتهم في ليلة.. فيديو

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل مؤامرة لاعبي البرتغال على كريستيانو رونالدو

بورصة وول ستريت الأمريكية تسجل أسوأ خسائر في الأسهم منذ 3 أشهر

من هو التقي الحقيقي؟| صفاته وجزاؤه.. وزير الأوقاف يجيب

محيي إسماعيل: "بخاف من الموت وعمري ما حضرت جنازات بسبب القبر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

يحمي من 3 أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد اليوسفي

في يومه العالمي.. مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي بكثرة

فستان زفاف مميز.. إطلالة لافتة لـ شقيقة علي ربيع في فرحها | شاهد

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ