الكتاب بـ 20 جنيه لمدة أسبوع فقط .. اعرف كيف تحصل على العروض ؟

يحب الكثير من القراء اقتناء الكتب الورقية بدلا من القراءة عبر المواقع أو التطبيقات الإلكترونية، وغلاء أسعارها في بعض دور النشر يمثل أزمة للعديد منهم، لكن لمدة أسبوع يستطيع محبو القراءة اقتناء كتاب مقابل 20 جنيها فقط.

تأتي هذه التخفيضات احتفالا بيوم اللغة العربية، حيث يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي معرضًا للكتاب المخفض بمقر المركز.

كتاب بـ 20 جنيها فقط

يبدأ المعرض اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، ويستمر حتى الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.

ويقدم المركز خلال معرض الكتاب المخفض مجموعة مميزة من الإصدارات نذكر منها: “مصادر الموسيقى العربية “،”ملاحظات نحو تعريف الثقافة “،”الكاتب وعالمه”، “عرب لا نراهم”، “الأرض و التطور البشري “.

و“التعليم من أجل التنمية “، “العولمة ومناهضوها” ، “حركة الإصلاح في التراث الإسلامي”، “دساتير العالم”، “رحلة إلى مصر وسوريا وفلسطين”، “قصائد مترو نيويورك”.

بالإضافة إلى “مختارات من الشعر اليوناني الحديث “، “مادة الحياة”، “ملاحظات نحو تعريف الثقافة “، “أنثروبولوجيا الطعام والجسد” و”مختارات من الأدب القصصي الألماني العصر الوسيط ".