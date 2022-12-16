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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: زيادة المترددين على مراكز العلاج من الإدمان

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الفترة الماضية شهدت اقبال كبيرة علي مراكز علاج الإدمان.

وأوضح عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" الحملات الأخيرة أتت ثمارها وأخرها الحملة الإعلانية للكابتن محمد صلاح".

وتابع عثمان،:" انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 0.5% بعدما كانت 8% خلال عام2019".

وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلي أن هناك 17 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان، مضيفا:"16023 الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي".
 

وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي جابر القرموطي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان علاج الإدمان

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