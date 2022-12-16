حمدي صالح: مصر مهتمة بالقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

قال السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية سابقا، إن تحسن العلاقات الأمريكية الأفريقية سيكون مضطرباً في ظل اعتلاء الجمهوريين الحكم في أمريكا.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "إي تي سي،:" الدولة المصرية مهتمة بالقضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية ومنها القمة الإفريقية الأمريكية، والدليل على ذلك اللقاءات الاستراتيجية التي قام بها الرئيس اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن أمريكا علاقاتها السياسية الحالية بمنطقة الخليج ليست على أفضل حال، ولهذا أمريكا تريد عودة الثقة بالموقف الأمريكي وأنها دولة داعية للمبادرات".

