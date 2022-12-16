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ثقافة

الكرنب طعام الأغنياء

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

فنانة الطعام ليلى
فنانة الطعام ليلى جوهر

تتخذ فنانة الطعام المصرية ليلى جوهر نهجا مختلفا لتزيين موائد الطعام، انطلقت من تجهيزات الطهي للعلامات التجارية الشهيرة لتدشين  مجموعة  أدوات مائدة تحول من خلالها تناول الطعام إلى لوحات سريالية.

رحلة ليلى جوهر من مصر للعالمية

في أحث حوار للفنانة ليلى جوهر مع شبكة “اي ار تي نيوز"، قالت ليلى جوهر: “أفكر في ترتيب الطاولة مثلما أفكر في أن أرتدي ملابسي، بالنسبة لي، إنها طريقة أخرى للتعبير عن أسلوبي”. 

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في حين أن الطعام هو وسيلتها، أصبحت الفنانة التي نشأت في القاهرة عنصرًا أساسيًا في عالم الموضة ، حيث نظمت تجهيزات طهي خيالية للعلامات التجارية الشهيرة، مثل أشجار عيد الميلاد المصنوعة من القرنبيط أو الورود ، واللانجوستين، وكذلك حفلات العشاء في منزلها في نيويورك.

الآن ، أطلقت جوهر وشقيقتها الرسامة والنحاتة ، نادية جوهر، مجموعة أدوات مائدة مستوحاة من السريالية تسمى “جوهر وورلد - Gohar World”، تضم مجموعتها الجديدة لجعل أي مائدة طعام تبدو فاخرة، وتتكون من أكياس حريرية من الساتان للباجيت وقبعات من اللؤلؤ، وأكواب وشموع على شكل بانيتون وقفازات غسيل أطباق فاخرة.

جنون السفر

وعن قضاء هذا الوقت في العام، قالت أنها تحاول أن تتجنب جنون السفر في العطلات، وتقول: “أنا أيضًا أحب نيويورك حقًا خلال العطلات ، لأن الكثير من الناس يغادرون ويشعرون أن لديك المدينة لنفسك. لكن بصراحة ، أنا أحب الاسترخاء في شقتي”.

لكنها تعيش بعيدا عن والدها ولا تلتقي به إلا مرة واحدة في العام، إذ يعيش في جواتيمالا، وتقول أنه يعيش بالقرب من بحيرة أتيتلان البعيدة، ويستغرق الوصول إلى هناك بعض الوقت.

احتفالات القاهرة

حياتها في القاهرة قبل الوصول إلى العالمية لم تكن تقليدية للغاية، وتوضح عن احتفالات العطلات التي عاشتها خلال وجودها في القاهرة: “لم أنشأ في منزل تقليدي للغاية، كان لدينا شجرة عيد الميلاد ، لكن لم يكن هناك عشاء كبير في عيد الميلاد أو أي شيء من هذا القبيل”.

وتابعت: “احتفلنا بمجموعة من الأعياد المختلفة. في كثير من الأحيان كان الأمر عبارة عن مزيج من الأشياء التي فعلها والداي بطريقة غير تقليدية، لم يكن الأمر يتعلق بالأعياد، لكن الاحتفالات كانت الطبيعة والفصول، والحياة وكل يوم”.

الكرنب طعام الأغنياء

تحب فنانة الطعام ليلى جوهر “الخضروات” و"الأطعمة" البسيطة، وعلى غير العادة فإنها ترى أن “الكرنب” واحدا من الخضروا المثيرة للاهتمام، وتقول: “نبات متناقض أحيانا يرمز للفقر وأحيانا يفخر الناس أنهم يتناولونه، يتوقف تناوله على كل ثقافة”.

وتعمدت ليلى جوهر تسليط الضوء عليه ومعاملة الكرنب مثل الكافيار خلال إعداد الموائد الفاخرة، وتتابع: “أعتقد أن الملفوف هو بطل مجهول، يمكن صنع أشياء جميلة منه، أقدم وصفتين مختلفتين: الأولى هي كيفية صنع حساء غني ولذيذ من أجزائه، وصنع محشي يشبه الكعكة”.

ليلى جوهر موائد الطعام لوحات سريالية الاحتفالات الكرنب

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