حملة توعية بصيدلة عين شمس حول الطعام الصحي تحت عنوان الغذاء من أجل الحياة

نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس حمله توعية حول الغذاء الصحي تحت عنوان " الغذاء من أجل الحياة" .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة .أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة ، ،والدكتورة لمياء الوكيل أستاذ و رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية وتحت إشراف الدكتورة .منال الحمامصي أستاذ الصيدلة الاكلينيكية.

قام بتنظيم و عرض الحملة طلاب الدراسات العليا لدكتور الصيدلة فارم دي ، و قام الطلاب بعمل ورش عمل متنوعة ومختلفة قاموا فيها بعرض دور الفيتامينات ومصادر التغذية المختلفة من حيث مصادرها في الأغذية المختلفة وأعراض النقص فيها و كذلك أهميتها للصحة العامة و للحماية من الأمراض المختلفة.

كما عرض الطلاب أهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في متابعة التفاعلات الدوائية لتلك المواد مع الأدوية المختلفة و كذلك الجرعات الصحيحة و متابعتها و متابعة الأمراض التي تتسبب في رفع نسبها واحتمالية الدخول في الأعراض الجانبية لها.

و قام الطلاب بتقديم للحضور أغذية متنوعة كل منها يحتوي علي الفيتامينات المختلفه من التي تم عرضها في الحمله.