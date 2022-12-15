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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة توعية بصيدلة عين شمس حول الطعام الصحي تحت عنوان الغذاء من أجل الحياة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس حمله توعية حول الغذاء الصحي تحت عنوان " الغذاء من أجل الحياة" .

 

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اليوم.. أولى ورش عمل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة .أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة ، ،والدكتورة لمياء الوكيل أستاذ و رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية وتحت إشراف الدكتورة .منال الحمامصي أستاذ الصيدلة الاكلينيكية.

 

قام بتنظيم و عرض الحملة طلاب  الدراسات العليا لدكتور الصيدلة فارم دي ، و قام الطلاب بعمل ورش عمل متنوعة ومختلفة قاموا فيها بعرض دور الفيتامينات ومصادر التغذية المختلفة من حيث مصادرها في الأغذية المختلفة وأعراض النقص فيها و كذلك أهميتها للصحة العامة و للحماية من الأمراض المختلفة.

 

كما عرض الطلاب أهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في متابعة التفاعلات الدوائية لتلك المواد مع الأدوية المختلفة و كذلك الجرعات الصحيحة و متابعتها و متابعة الأمراض التي تتسبب في رفع نسبها  واحتمالية الدخول في الأعراض الجانبية لها.

و قام الطلاب بتقديم للحضور أغذية متنوعة كل منها يحتوي علي الفيتامينات المختلفه من التي تم عرضها في الحمله.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
قسم الصيدلة الاكلينيكية كلية الصيدلة جامعة عين شمس حملة توعية الغذاء الصحي Jobs Education

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