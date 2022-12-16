جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

تصدر مواقع الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب مستنكرا سعر شاشة تليفزيون للبيع في مصر والذي تخطى سعره المليون جنيها.

وقال ياسر أحمد: "شاشة بمليون ونص يعني لو كسرتها بالغلط ادفع أكتر من مليون جنيه".

تليفزيون بمليون ونصف مليون جنيه

وتصدر هذا الفيديو مواقع التواصل، بسعر الشاشة 1400000، وقال أحدهم ساخرا: "أنا مش عارف اقرأ الرقم".

عن هذه الشاشة فهي أحدث طراز وقابلة للدوران وكانت بداية طرحها في كوريا الجنوبية قبل عامين.

ويتميز بتوفير المساحة إذ يصعد عند التشغيل ثم يختفي مرة أخرى عند إغلاقه كأنه غير موجودا.

وتتسم هذه الشاشة أنها بقياس 65 بوصة، ولها درجة نقاء عالية ولها قاعدة من الألومنيوم.