انهارت جميع أعضائه.. مدير تليفزيون بالهند يفقد حياته بعد عملية زراعة شعر| فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد "هندي يفقد حياته بعد عملية زراعة شعر.

وأوضح التقرير أن صلع مبكر دفع هندي لإجراء عملية زراعة شعر في سبيل أن يبدوا أكثر وسامة لكن العملية أودت بحياته.

وأضاف التقرير أن " آثار رشيد 30 عاما"، مدير التلفزيون الهندي أجرى العملية في عيادة خاصة ثم عانى من مضاعفات شديدة إلا ان العيادة لم تستجب لشكواه وآلامه.

عملية زراعة شعر

وقالت والدة آثار: "مات ابني موتا مؤلما للغاية وانهارت جميع أعضائه، وحاولنا الوصول للعيادة لكنهم لم يستجيبوا عندما اكتشفوا أن ابني مات وأغلقوا عيادتهم وهربوا".

وتابع التقرير أن نحو 95% من عمليات زراعة الشعر في الهند يُجريها فنيون لا أطباء مختصون بعضهم هواة تدربوا عبر مشاهدة "يوتيوب"، ونالوا رواجا وإقبالا بسبب أجورهم المنخفضة.

ولفت التقرير أن زراعة الشعر جراحة من الدرجة الأولى بستغرق إجراؤها من 6 إلى 8 ساعات بتخدير موضعي متدرج يحتاج إدارة ودقة عالية.