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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يحذر: استخدام هذه الكريمات على الشعر يسبب السرطان

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، تحذيرا هاما كطبيب أمراض جلدية من خلال حسابه الرسم على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك. 

وقال هاني الناظر، إياكم والوقوع  في أخطاء عفوية تسبب مشاكل جلدية .

 

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اولا : ترك اثار من الصابون علي الجلد بعد الاستحمام نتيجة عدم غسلها بالماء جيدا وخاصة في مناطق الثنايا مما يسبب التهابات وحساسية موضعية وحكة شديدة. 

ثانيا : عدم تجفيف الماء جيدا بين الأصابع خاصة القدمين مما يسمح بنمو الفطريات والتي تسبب التهابات وتشققات مؤلمة ورائحة كريهة.

ثالثا : الاستحمام بصابون يحتوي علي مطهرات مثل الكبريت والديتول مما يؤدي لقتل أنواع من البكتريا المفيدة للجلد وفي نفس الوقت إعطاء مناعة للبكتريا الضارة ضد المضادات الحيوية بالإضافة للحساسية الجلدية 

رابعا : استخدام كريمات فرد الشعر تحت مسمي بروتين او كراتين او كولاچين او بتوكس او فيللر او أي مسمي آخر  حيث تبين أن تلك الكريمات تسبب الإصابة بأنواع من الأمراض السرطانية الخطيرة كما أنها تدمر الشعر وتسبب سقوطه.

خامسا : رسومات الحنة علي الجلد والتي تؤدي إلي الإصابة بالتهابات شديدة ومؤلمة تصل لحد الحروق وتترك آثارا لا يمكن علاجها.

وأكد هاني الناظر، لا تقعوا في هذه الأخطاء وحافظوا علي صحتكم وصحة أولادكم وبناتكم.

هانى هاني الناظر أمراض الجلدية الحنة كريمات فرد الشعر

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