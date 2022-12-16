هلوسة والإصابة بالعمى.. تحذير عالمي من أكل السبانخ في هذه الحالة

حذر خبراء الصحة العامة من تناول السبانخ السامة والمُعلبة لصالح علامة تجارية شهيرة، نظرا لرصد عدد من الحالات عانوا من أمراض شديدة وهلوسة وهذيان بعد تناولها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تسبب السبانخ السامة أمراض شديدة الخطورة، وتم الانتباه إلى خطورتها بعدما عانى الأشخاص الذين تناولوه من مرض هذيان وهلوسة.

واحتاج 9 أشخاص إلى رعاية طبية بعد تناول سبانخ “ريفيرا فارمز”، ومن بين الأعراض التي أصيبوا بها الهذيان وارتفاع معدل ضربات القلب وعدم وضوح الرؤية.

تحذير من تناول السبانخ المُعلبة

وأوضح خبراء الصحة العامة أنهم يعتقدون أن هناك مخاوف عالمية من تلوث السبانخ بأعشاب ضارة، وحذرت New South Wales Health من تناول أي عبوات من السبانخ الخاصة بالعلامة التجارية بتاريخ انتهاء الصلاحية في 16 ديسمبر لأنها ليست آمنة للاستهلاك ويجب التخلص منها.

كما حثت أي شخص عانى من أي أعراض غير عادية بعد تناول السبانخ على طلب الرعاية في المستشفى على الفور.

وحتى الآن لم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب السبانخ السامة، لكن المرض حاليا في طريقه إلى الانتشار، كما قال الدكتور دارين روبرتس ، من مركز معلومات السموم.

ومن جانبه قال متحدث باسم ريفيرا فارمز إنهم اتخذوا إجراءات على الفور ، وطلبوا من المتاجر إزالتها من الرفوف.

وتابعوا: "ليس هناك ما يشير ، وعلى حد علمنا لا يوجد احتمال ، أن أي منتجات أخرى قد تأثرت بهذه الحشائش".