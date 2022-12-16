عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعود الأسبوع المقبل

محمد رجب يطير إلى السعودية من أجل ابنه يوسف

محمد رجب
محمد رجب

قال الفنان محمد رجب إنه توجه إلى السعودية من أجل رؤية نجله يوسف والقضاء معه فترة إجازته بعد انشغاله طوال الفترة الماضية بسبب تصوير مسلسل الونش.


وأضاف محمد رجب لـ صدى البلد إنه يتابع ردود أفعال الجمهور حول المسلسل أول بأول على الرغم من تواجده فى السعودية، معربًا عن سعادته بالتعليقات الإيجابية التى تلقاها حول الحلقات الأولى من المسلسل.


وتابع رجب أنه يتواجد في السعودية لمدة أسبوع على أن يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل، لإسئناف نشاطه الفني.
 


تفاصيل مسلسل مشوار الونش 

 

ويعرض المسلسل الذي ينتمى لفئة الأعمال ذات الـ٤٥ حلقة السبت المقبل ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

 

طرح الأغنية الرسمية لمسلسل الونش 

 

طرح عمر كمال، الأغنية الرسمية لمسلسل “الونش” لـ محمد رجب، والتي تحمل اسم “اختيارك”، عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”. أغنية “اختيارك” غناء عمر كمال، وكلمات كريم سامي، والحان هيثم نبيل، وتوزيع وماستر زووم، وانتاج سينيرجي، منتج فني محمود كمال، وإخراج إسماعيل فاروق.
 

محمد رجب مسلسل الونش مشوار الونش محمد رجب فى السعودية أخبار محمد رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

التموين: انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.. فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في دبي الأسبوع المقبل

وصول نانسي عجرم إلى الدوحة استعدادا لحفلها مساء اليوم.. فيديو

داخل أحد الفنادق الكبرى.. إيهاب توفيق يختتم 2022 بحفل في القاهرة

عودة أبلة فاهيتا على الساحة الفنية وأول حوار مع لطيفة.. شاهد

غناء رامي جمال وأحمد سالم .. البطة السودا الأغنية الدعائية لفيلم شلبي

الموسيقيين : تطبيق العقوبة على ويجز حال غنائه بالخارج دون إذن من النقابة

21 ديسمبر.. أنغام وأصالة وأميمة طالب في حفل غنائي بالسعودية

الألبوم يضم 8 أغنيات.. تعرف على تفاصيل ألبوم رامي صبري الجديد

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

لم يحدث رسميا.. مفاجأة جديدة عن طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

إمراة مطلقة ..تفاصيل دور نيللي كريم في الجزء الثالث من ليه لأ

قصف عنيف.. انقطاع الكهرباء عن عدة مدن أوكرانية وتعليق العمل بمترو الأنفاق

رعب أرجنتيني.. موقف ميسي من المشاركة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

صباح البلد: كلمة النائب محمد أبوالعينين أمام اللجنة رفيعة المستوى لها تأثير كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

انتبه قبل ما تفطر.. هؤلاء ممنوعون من القهوة والشاي

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

فيديو

ما لا تعرفه عن التوهجات الشمسية.. فيديوجراف

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ