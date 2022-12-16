محمد رجب يطير إلى السعودية من أجل ابنه يوسف

يعود الأسبوع المقبل

قال الفنان محمد رجب إنه توجه إلى السعودية من أجل رؤية نجله يوسف والقضاء معه فترة إجازته بعد انشغاله طوال الفترة الماضية بسبب تصوير مسلسل الونش.





وأضاف محمد رجب لـ صدى البلد إنه يتابع ردود أفعال الجمهور حول المسلسل أول بأول على الرغم من تواجده فى السعودية، معربًا عن سعادته بالتعليقات الإيجابية التى تلقاها حول الحلقات الأولى من المسلسل.





وتابع رجب أنه يتواجد في السعودية لمدة أسبوع على أن يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل، لإسئناف نشاطه الفني.





تفاصيل مسلسل مشوار الونش

ويعرض المسلسل الذي ينتمى لفئة الأعمال ذات الـ٤٥ حلقة السبت المقبل ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

طرح الأغنية الرسمية لمسلسل الونش

طرح عمر كمال، الأغنية الرسمية لمسلسل “الونش” لـ محمد رجب، والتي تحمل اسم “اختيارك”، عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”. أغنية “اختيارك” غناء عمر كمال، وكلمات كريم سامي، والحان هيثم نبيل، وتوزيع وماستر زووم، وانتاج سينيرجي، منتج فني محمود كمال، وإخراج إسماعيل فاروق.

