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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات مقتل جندي بالكتيبة الإيرلندية باليونيفيل

صدى البلد

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل جندي وإصابة 3 آخرين الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة العاقبية في الجنوب اللبناني أمس الأول.

 


جاء ذلك في تصريح لميقاتي عقب زيارة قام بها صباح اليوم برفقة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إلى المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان" اليونيفيل" في بلدة الناقورة، للتعبير عن التضامن بعد الحادث.

 


وأعرب ميقاتي عن حزنه العميق للحادثة، مؤكدا أنه من الضروري تحاشي تكرارها مستقبلا، مؤكدا أن البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بالجنوب اللبناني بيئة طيبة، ومشددا على أن التحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه.

 


وحيا ميقاتي ذكرى ضحايا القوات، مؤكدا أن دماءهم اختلطت بدماء ضحايا الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ أن انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان.

 


وعبر ميقاتي عن التقدير الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، معتبرا أن زيارته للتأكيد على أن الشعب اللبناني يقدر عميقا العمل الذي تقوم به اليونيفيل جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب.


وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، مؤكدا احترام بلاده للقرارات الدولية، وداعيا الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا.

 


وكان ميقاتي قد وصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الناقورة، حيث استقبلهما القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، وتم قد عقد اجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، إضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش.
وخلال الاجتماع قدم الرئيس ميقاتي تعازيه إلى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الأيرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين أصيبوا في الحادثة أيضا.

 


وتقدّم قائد الجيش العماد عون من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحر التعازي بوفاة الجندي الأيرلندي متمنّيا الشفاء للجرحى. وثمّن تضحيات عناصر اليونيفيل معتبرا أنهم الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما"

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليونيفيل بلدة العاقبية

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