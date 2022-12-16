لا تقلق عندما يقلدونك.. مي عمر توجه رسالة للجمهور.. شاهد

وجهت الفنانة مى عمر، رسالة لـ جمهورها ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وكتبت مى عمر " لا تقلق عندما يقلدونك ، كن قلقًا عندما يتوقفون

أخبرني كم عدد المقلدين لديك في حياتك؟ ".

يذكر أن آخر أعمال مى عمر مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



تدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.