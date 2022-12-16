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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا تقلق عندما يقلدونك.. مي عمر توجه رسالة للجمهور.. شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة مى عمر، رسالة لـ جمهورها ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”. 

 

وكتبت مى عمر " لا تقلق عندما يقلدونك ، كن قلقًا عندما يتوقفون 

أخبرني كم عدد المقلدين لديك في حياتك؟ ".

 

يذكر أن آخر أعمال مى عمر مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

 

ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.


تدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أحمد بدير بيومي فؤاد محمد صلاح شيرين رضا الفنانة مى عمر ايمن بهجت قمر احمد خالد صالح

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