وليد الركراكي: شكوى المغرب لن تفيد..وأشعر بالإحباط لعدم التأهل لنهائي كأس العالم



أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه يشعر بالإحباط قبل مواجهة كرواتيا، غدا السبت، على برونزية كأس العالم 2022.



وقال مدرب المغرب خلال المؤتمر الصحفي للقاء المغرب:" مواجهة كرواتيا ستكون صعبة مقارنة بمواجهة دور المجموعات، لأنها مباراة تحديد مراكز وبالتالي ستكون مواجهة مفتوحة".

وأضاف الركراكي:" سنلعب من أجل حصد المركز الثالث، العديد من المنتخبات الكبيرة تتمنى بلوغ هذه المكانة".

وعن تقدم الاتحاد المغربي بشكوى ضد حكم لقاء المغرب ضد فرنسا، أجاب:" بادرة طيبة، لكنها لن تغير من نتيجة اللقاء، صحيح لنا ركلة جزاء، لكن النتيجة لن تتغير".



واصل:" اللعب من أحل المركز الثالث أمر محبط بالنسبة لي، لأنني كانت أرغب في التأهل إلى النهائي، لأن التاريخ لا يذكر سوى الفائزين، لكنني لست نادما على الطريقة التي لعبت بها ضد فرنسا".



أشار:" كنت أشعر بأننا الأقرب للعبور إلى النهائي، لكن علينا الآن التركيز من أجل المركز الثالث، ما وصلنا إليه لم يتوقعه أحد، وهو يحدث أيضا للمرة الأولى في تاريخنا".



يذكر أن المنتخب المغربي خسر أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2022.