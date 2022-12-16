أخبار السوشيال | أحمد موسى : الأهلي في كأس العالم للأندية | تغريدة ميدو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
نبيل الحلفاوي: المفارقة الدرامية في كأس العالم.. الثالث يفرح والثاني يحزن
نشر الفنان نبيل الحلفاوى ، تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.
هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر.. الأحمر يشارك في كأس العالم للأندية.. تفاصيل
تصدر النادي الأهلي تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد إعلان تنظيم كأس العالم للأندية فى دولة المغرب ، وسيشارك النادى الأهلى فى البطولة بصفته وصيف دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية .
عبد الغني وغالي.. ميدو يكشف عن أفضل لاعبي نصف الملعب في مصر
نشر أحمد حسام ميدو، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.
وكتب ميدو: “ بصراحة أجمد لاعيبة نص ملعب جم في تاريخ مصر اشرف قاسم واسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني وحسام غالي وشوقي وحسني عبد ربه”.
أحمد موسى: الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية لهذا السبب.. تفاصيل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن النادى الأهلى سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب بسبب لوائح البطولة.