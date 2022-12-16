أخبار السوشيال | أحمد موسى : الأهلي في كأس العالم للأندية | تغريدة ميدو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر الفنان نبيل الحلفاوى ، تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

تصدر النادي الأهلي تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد إعلان تنظيم كأس العالم للأندية فى دولة المغرب ، وسيشارك النادى الأهلى فى البطولة بصفته وصيف دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية .

نشر أحمد حسام ميدو، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب ميدو: “ بصراحة أجمد لاعيبة نص ملعب جم في تاريخ مصر اشرف قاسم واسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني وحسام غالي وشوقي وحسني عبد ربه”.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النادى الأهلى سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب بسبب لوائح البطولة.