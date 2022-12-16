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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار السوشيال | أحمد موسى : الأهلي في كأس العالم للأندية | تغريدة ميدو

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

نبيل الحلفاوي: المفارقة الدرامية في كأس العالم.. الثالث يفرح والثاني يحزن

 

نشر الفنان نبيل الحلفاوى ، تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

 

هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر.. الأحمر يشارك في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

 

تصدر النادي الأهلي تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد إعلان تنظيم كأس العالم للأندية فى دولة المغرب ، وسيشارك النادى الأهلى فى البطولة بصفته وصيف دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية . 

 

عبد الغني وغالي.. ميدو يكشف عن أفضل لاعبي نصف الملعب في مصر

 

نشر أحمد حسام ميدو، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

وكتب ميدو: “ بصراحة أجمد لاعيبة نص ملعب جم في تاريخ مصر اشرف قاسم واسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني وحسام غالي وشوقي وحسني عبد ربه”.

 

أحمد موسى: الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية لهذا السبب.. تفاصيل

 

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النادى الأهلى سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب بسبب لوائح البطولة. 

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