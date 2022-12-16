عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتحديد صاحب المركز الثالث

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقتوات المجانية الناقلة في كأس العالم 2022

صدى البلد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والمشجعون العرب في مختلف أنحاء العالم مباراة منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث فى كأس العالم 2022 والمقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد خليفة الدولى.

وارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا  لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم 2022 وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا  من كأس العالم 2022  والتى ينتظرها الملايين من العرب من متابعي مونديال قطر 2022  ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة المغرب والقنوات الناقلة فى كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة المغرب وكرواتيا  والقنوات الناقلة في كأس العالم قطر 2022

حدد جدول مباريات كأس العالم موعد مباراة المغرب وكرواتيا في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 17ديسمبر 2022.

وتقام مباراة المغرب ضد كرواتيا على ملعب استاد خليفة الدولى  في قطر الساعة 6 بتوقيت قطر.

ويوافق موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا الساعة 6 بتوقيت السعودية، الساعة 6 في البحرين، الساعة 6 في الكويت.

ويوافق موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا  الساعة 4 في المغرب والجزائر وتونس.

رغم سقوط منتخبها أمامه | برشلونة يحتفل بنجم المغرب ووالدته بهذه الطريقة

وليد الركراكي: شكوى المغرب لن تفيد..وأشعر بالإحباط لعدم التأهل لنهائي كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات منتخبات الدول العربية عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HDضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا  لتحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max .

القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم

يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم 2022 أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث فى  كأس العالم:

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة المغرب

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا مجانًا

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

هاني حتحوت: المغرب على موعد لتحقيق إنجاز جديد أمام كرواتيا السبت.. فيديو

صاحبة الإطلالات المثيرة.. طابور عرسان لـ ملكة جمال كرواتيا

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا مجانا

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم على القمر التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا مجانًا على القمر يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا 

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

كأس العالم 2022 المغرب وكرواتيا القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا قنوات بين سبورت المغرب ضد كرواتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

صدمة لعشاق الأحمر.. بند غامض يهدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

التخريب مساس بأمن الوطن.. بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني حول احتجاجات أمس

مقابل الريال والدولار .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16-12-2022

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين على نايل سات

تبًا للي ما يحب مصر .. شاب أردني يروي شهامة سائق تاكسي

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقتوات المجانية الناقلة في كأس العالم 2022

اللوائح تحسم موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. حقيقة أضرار الكاتيل وعلاقته بتلف الكبد والكلى.. الشطاف في قطر يشعل السوشيال ميديا

تصميم مختلف وجرئ.. درة بإطلالة تثير ضجة

يحارب الفيروسات والكوليسترول.. نوع شائع من التوابل يقاوم أخطر الأمراض

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

نجوم الترند.. طلاق غادة عبد الرازق يثير ضجة وتطورات حالة رامي جمال

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ