موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقتوات المجانية الناقلة في كأس العالم 2022

لتحديد صاحب المركز الثالث

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والمشجعون العرب في مختلف أنحاء العالم مباراة منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث فى كأس العالم 2022 والمقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد خليفة الدولى.

وارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم 2022 وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا من كأس العالم 2022 والتى ينتظرها الملايين من العرب من متابعي مونديال قطر 2022 ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة المغرب والقنوات الناقلة فى كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقنوات الناقلة في كأس العالم قطر 2022

حدد جدول مباريات كأس العالم موعد مباراة المغرب وكرواتيا في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 17ديسمبر 2022.

وتقام مباراة المغرب ضد كرواتيا على ملعب استاد خليفة الدولى في قطر الساعة 6 بتوقيت قطر.

ويوافق موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا الساعة 6 بتوقيت السعودية، الساعة 6 في البحرين، الساعة 6 في الكويت.

ويوافق موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا الساعة 4 في المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات منتخبات الدول العربية عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HDضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max .

القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم

يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم 2022 أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم:

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة المغرب

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا مجانًا

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا مجانا

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم على القمر التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا مجانًا على القمر يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.