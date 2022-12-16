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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حقوق القاهرة تناقش تجربة التنسيقية في تمكين الشباب

صدى البلد

عقدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ندوة تحت عنوان "تجربة التنسيقية في تمكين الشباب"، تناولت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونشأتها وتأثيرها في تنمية الحياة السياسية، وخاصة تمكين الشباب وتدريب وتأهيل الكوادر السياسية والتنفيذية. 


ناقشت الندوة آليات عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأبرز الملفات السياسية والاقتصادية التي تعمل عليها والمشروعات القومية وملف الحوار الوطني.


كما استعرضت تجربة تمكين الشباب سواء على مستوى القيادات التنفيذية والتشريعية بدءاً من نواب المحافظين إلى الهيئة البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ورش العمل والجلسات التي عقدتها التنسيقية ونظام العمل فيها، وبرامج التدريب والتأهيل التي تقدمها.


ووجه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشارك في الندوة، الشكر للدكتور عبد الهادى فوزي العوضي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على حسن الاستقبال وتنظيم الندوة.


أدار الندوة الدكتور أحمد بغدادى، وحضرها عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور طارق راشد.


شارك في الندوة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر التنسيقية، والنائبة أميرة العادلي، والنائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكل من: مؤمن السيد، والدكتور أنور إسماعيل، أعضاء التنسيقية.

جامعة القاهرة مجلس النواب البرلمان مجلسي النواب والشيوخ المشروعات القومية

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