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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل الدير جيست

الاستعدادات النهائية
الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الدير جيست

انتهى القائمون على حفل توزيع جوائز الدير جيست من عمل الاستعدادات النهائية استعدادا لانطلاق الحفل بعد قليل.

أعلنت إدارة جائزة الدير جيست عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2022، وذلك من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

وتضم قائمة الفنانين الحاصلين على جائزة العام كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز عن فيلم كيرة والجن وعمرو يوسف عن مسلسل وعد أبليس ومحمد علاء عن مسلسل منعطف خطر.

وهاجر السراج ونور النبوي عن فئة الفنانين الشباب فيما حصل فريق كاريوكي والمطرب الشاب محمد أسامة على جائزة الأفضل عن فئة الغناء.

كما تضم القائمة الفنانة دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم تسلم أهالى والفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد مالك وأحمد حلمي ومني زكي.

كما حصل على الأفضل هذا العام المطربة زينب حسن وأحمد جمال ومحمود الليثي وعزيز الشافعي وتامر حسين، بالإضافة إلى أصالة وتامر حسني.

بالإضافة إلى ريهام عبد الغفور وعمرو سعد ونيللى كريم ودرة ودياب وعائشة بن أحمد والكاتب عبد الرحيم كمال.

ومن المفترض أن تعلن إدارة الجائزة عن موعد إقامة الحفل الذى سوف توزع فيه الجوائز خلال أيام حيث من المفترض أن يقام مع نهاية العام الحالي.

الدير جيست دير جيست جوائز الدير جيست تامر حسني أحمد حلمى احمد عز

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