مساعد الخارجية الأسبق: أفريقيا تنتظر الكثير من أمريكا

أكد السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تنتظر الكثير من الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات مختلفة التكنولوجيا والزراعة والأموال أيضا.



وأضاف إبراهيم الشويمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، أن أمريكا عليها أن تعمل بجد ونشاط، في ظل الوجود الصيني في القارة وخاصة بعد القمة العربية الصينية.



الدول الأفريقية على استعداد



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق للشون الأفريقية، أن الدول الأفريقية على استعداد للاستفادة من هذا التعاون، وخاصة بعد الظروف الصعبة التي عاشتها.