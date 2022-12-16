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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع GIZ..

القومي للحوكمة يشارك في ورشة عمل ريادة الأعمال الداخلية والابتكار والإدارة العامة

المدير التنفيذي للمعهد
المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل حول ريادة الأعمال الداخلية والابتكار في الإدارة العامة التي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة،إلى أهمية بناء القدرات والاستثمار في البشر بفكر جديد ومتطور من الحكومة، لافتة إلى دور الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها عبر طرق مختلفة ومتنوعة وتقديمها إلى المواطن بسهولة ويسر باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

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وسلطت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الضوء على أهمية دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع لدى الجميع وليس فقط الشباب، مشيرة إلى الشراكة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة GIZ والتي بدأت منذ عام 2018 وتم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مجال بناء القدرات ونشر الوعي في مجال الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

المشاركين في ورشة العمل 

وكانت ورشة العمل بحضور مانيجا جارديزي ، مدير مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة ب GIZ، د. حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للابداع التكنولوجي ونائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،الدكتور  أشرف عبد الوهاب ، مدير إدارة التحول الرقمي بشركة SAP، الدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

القومي للحوكمة وزارة التخطيط التنمية المستدامة الوكالة الألمانية giz التنمية

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