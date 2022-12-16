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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طلاق والدتها .. رد فعل صادم من ابنة غادة عبد الرازق

غادة وابنتها روتانا
غادة وابنتها روتانا

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق. 

وفي أول رد فعل صادم من روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق قامت بنشر صورة تجمعها بوالدتها ومجموعة من الاصدقاء وظهرت عليهم البهجة والسرور اثناء تناول الغداء فى احد الاماكن العامة.

وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق ليلة أمس انفصالها عن مدير التصوير هيثم روينا، بعد زواج استمر لسنوات، وتعاونا في عدد من الأعمال الدرامية . 

وعلى الرغم من أن هناك قصة حب جمعت بين الزوجين على مدار السنوات الماضية، وظهرت بشكل واضح خلال اللقاءات التلفزيونية والصور التي كانت تنشرها الفنانة غادة عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تخل من الأزمات ، حيث يعد هذا الطلاق ليس الأول بين الزوجين، إذ انفصل الثنائي خلال السنوات الماضية، ثم عادا مرة أخرى، قبل أن يتم الإعلان عن الطلاق من جديد.

 

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