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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار تيك تك.. مشاركة متميزة لطلائع كفر الشيخ ضمن البرنامج التأهيلي للنشء

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أشادت الدكتورة جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، بمستوى أداء طلائع كفرالشيخ، فى تدريبات المعسكر الأول للبرنامج التأهيلى للنشء وإلتزامهم بتنفيذ التدريبات الرياضية الصباحية وتفاعلهم خلال ورش العمل خلال البرنامج والذى يعد محوره الأساسى، أهمية تنظيم الوقت تحت شعار "تيك تك" فى نسخته الثانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وحتى 17 ديسمبر ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للبرامج والأنشطة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن مشاركة وفد كفر الشيخ فى المعسكر بنسخته الثانية للبرنامج التأهيلي للنشء شهد عروضاً فنية لمواهب الصغار خلال حفلات السمر، كما يرسخ البرنامج التدريبي لثقافة تنظيم الوقت لدى الصغار، موضحاً أن البرنامج يشمل مسابقات تفاعلية بين النشء لتبرز أهميه الوقت وكيفية إدارته، وورش عمل لتنمية مهاراتهم الشخصية وأنشطة فردية وجماعية وألعاب مختلفة.
 

يشارك فى البرنامج التأهيلي 6 محافظات "بنى سويف، الجيزه، الشرقية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ" وتأتي مشاركة وفد المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة.

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