سارة سمير بطلة العالم في رفع الأثقال: أهدي الذهب للرئيس السيسي

حققت ثلاث ميداليات ذهبية

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، فقرة عن سارة سمير بطلة العالم في رفع الأثقال، والتي حصلت على ثلاث ميداليات ذهب في نفس البطولة.

وقالت سارة سمير بطلة العالم في رفع الأثقال: "أي انجاز، هديتي لكل من دعمني في طريقي.. أهدى الذهب لكل المصريين، والرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضافت سارة سمير: “جلست سنة في البيت بدون تمرين، والتحدي كان في العودة للمنافسة، وعوضت فترة التوقف عن التدريب، بمضاعفة الوقت المخصص للتمرين، وكنت بقعد بالأيام في التمرين”.

محمد صلاح فخر

وتابعت بطلة العالم في رفع الأثقال، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي فخر لمصر، وأنها تحاول الاقتداء بنهجه وطريقه.