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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يوم ثقافي مصري بطابع هندي تحت سماء الغردقة بالبحر الأحمر

ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر

تحت رعاية د. نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وفى إطار الإحتفال بمرور ٧٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والهند، أقيم يوم ثقافى هندى بثقافة البحر الأحمر  بقيادة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى بالتعاون مع مركز مولانا أزاد الثقافى التابع للسفارة الهندية بالقاهرة. 

جاء ذلك بمقر نادي الغردقة الرياضي وسط حضور جماهيري كبير، حيث بدأت فعاليات اليوم بمعرض منتجات لأهم معالم الهند، وبعض المشغولات اليدوية الهندية، وحرف بيئية تمثل التراث الهندي. 

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم السلام الوطنى لجمهورية الهند، أعقبها كلمة لمدير عام الفرع أكدت فيها على عمق العلاقات المصرية الهندية التي توثقت عبر العصور منذ ايام الفراعنة مرورا بمدينة الفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص بعض الأشكال المعمارية الهندية مما يؤكد عل مدى التآثير و التأثر الثقافي المتبادل بين البلدين، واختتمت كلمتها بأننا شعبين يجمعها الحب قبل أحداث للتاريخ و توحدهما المحبة قبل المصالح.

كما تحدث د .مينا رئيس مركز مولانا زاد باسم السفارة الهندية، مؤكدا ان هناك تشابه بين الحضارتين منذ ٧٠٠٠ عام في الملابس و الاكسسوار و ان هناك علاقات دبلوماسية و تجارية و في شتى المجالات مما يدل على عمق التبادل الثقافي بين للبلدين.

أعقب ذلك عروض فنية هندية منها رقصة الـ "كاثاك" الهنديه بقيادة المدربة امبري ساركار، اداء ثقافي "رقص هندي, اشراف فنانين بمركز مولانا ازاد، فقرة فنية لليوجا مع مدربة اليوجا انيتا سولانكى ومشاركة فرقة قصر الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء الدين الرازق بفقرات استعراضية، وفى ختام الحفل قدموا الشكر للحضور وتفاعله وقد تم تبادل الهدايا التذكارية وتكريم سوسن عبد الرحيم لجهودها المبذولة والتعاون المشترك فى إنجاح الاحتفالية.

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