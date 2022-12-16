يوسف القعيد: عمر الشريف تعالى على بلده بعد وصوله للعالمية

قال الروائي والكاتب الصحفي يوسف القعيد، خلال حواره ايمان ابوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، إن روايته " الحرب في بر مصر " تحولت الى فيلم " المواطن مصري " من اخراج صلاح أبوسيف وبطولة عمر الشريف، مضيفا انه لم يكن " مبسوطا " من اختيار عمر الشريف لأداء بطولة الفيلم لانه من وجهة نظرى عندما وصل لى سماء العالمية بدا الشريف في ان يتعالي على وطنه.



واوضح يوسف القعيد، أن تم ابراز وتكبير دور عمر الشريف ف الفيلم على حساب الادوار الاخرى وجرى تغييرات في السيناريو وهذا هو الفرق بين الرواية والفيلم مضيفا انه التقي عمر الشريف في اول يوم تصوير للفيلم واكتشف انه انسان بسيط للغاية ويمكن التعامل معه ورفع من مستوى الفيلم ولكن التغييرات اضرت بالرواية.