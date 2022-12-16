عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: عمر الشريف تعالى على بلده بعد وصوله للعالمية

الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد

قال الروائي والكاتب الصحفي يوسف القعيد، خلال حواره ايمان ابوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، إن روايته " الحرب في بر مصر " تحولت الى فيلم " المواطن مصري " من اخراج صلاح أبوسيف وبطولة عمر الشريف، مضيفا انه لم يكن " مبسوطا " من اختيار عمر الشريف لأداء بطولة الفيلم لانه من وجهة نظرى عندما وصل لى سماء العالمية بدا الشريف في ان يتعالي على وطنه. 

txt

يوسف القعيد لـ صدى البلد: لا أشجع إنتاج عمل درامي لـ"نجيب محفوظ" ومعاصروه أحياء


واوضح يوسف القعيد، أن تم ابراز وتكبير دور عمر الشريف ف الفيلم على حساب الادوار الاخرى وجرى تغييرات في السيناريو وهذا هو الفرق بين الرواية والفيلم مضيفا انه التقي عمر الشريف في اول يوم تصوير للفيلم واكتشف انه انسان بسيط للغاية ويمكن التعامل معه ورفع من مستوى الفيلم ولكن التغييرات اضرت بالرواية. 

 

انا من ابطال الزمن الماضي 

واضاف يوسف القعيد: انا حزين لان صناعة السينما لم تعد قائمة حيث لا يوجد امل في تحويل نص ادبي الى فيلم سينمائي مشيرا ان الحياة الادبية في مصر جيدة ومزدهرةولكن دورنا العربي لم يعد بقوة الستينيات كما ان فكرة الريادة المصرية فيس مجال الادب يدب اعادة النظر فيها حتى تستعيد عرشها من جديد موضحا انا من ابطال الزمن الماضي. 

 

يوسف القعيد عمر الشريف إيمان أبوطالب العالمية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

حادث مروري | سعد الصغير يصدم شخصين بسيارته في الهرم

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بـ 10 لاعبين .. فيوتشر يقتنص التعادل أمام الأهلي وركلة جزاء ضائعة

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

يوسف القعيد: أخذت الأدب من نجيب محفوظ بجدية مطلقة قراءة وكتابة..فيديو

ترشيحاتنا

رغم التعثر أمام فيوتشر .. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري والزمالك وصيفًا

لم يحترم الكيان.. مصطفى كامل يحسم الجدل بشأن وقف ويجز عن الغناء

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

طرد وركلة جزاء ضائعة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر

يوسف القعيد : كاتب صحفي كبير سبب رحيلي من دار الهلال | فيديو

هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار الفيروسات.. احرص على تناول هذا المشروب السحري

مزاد على الإنترنت يكشف بيع 7 أختام عراقية تاريخية مسروقة

أكمام مكشوفة .. مايان السيد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير |شاهد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للمعدة عند تناول البرتقال على الريق؟

فيديو

استعدوا بالملابس التقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الفترة المقبلة

كشف عن رصيده بالبنك.. محي إسماعيل يحدد موعد تقديم فيلم معمر القذافي

الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ