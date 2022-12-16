هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم

استعرضت قناة العربية، تقرير عن سر يقف وراء الإنجاز التاريخي لـ المنتخب المغربي بكأس العالم، حيث لم يكن الطيور المهاجرة والنجوم الذى يلعبون بمختلف الدوريات الكبرى هم السبب بل هناك أسباب أخرى.

وأوضحت قناة العربية،: " أكاديمية محمد السادس بالمغرب لعبت دورا كبيرا في تجهيز العديد من النجوم البارزين على رأسهم عز الدين أوناحي ويوسف النصيري ونايف أكرد".

وأشارت القناة إلى أن نجاح المغرب لم يكن لحظي أو صدفة ولكنه كان نتيجة عمل وجهد علي مدار سنوات في تأسيس واختيار المواهب الشابة لتمثيل الفريق الأول بمونديال قطر".