الفائزة بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت تروى تفاصيل الإنجاز

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة مع مارولا أمير، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت.



وخلال الفقرة روت مارولا أمير، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت، تفاصيل الفوز، قائلة :" شاركت في مسابقة برمجة الروبوت على مستوى طلاب المدارس والجامعات في شهر مايو الماضي بعد تدريب 8 أشهر.



أضافت مارولا، أن حصولها على المركز الأولى أهلها إلى الذهاب إلى سنغافورة بصحبة فريقها، متابعه: "المسابقة في سنغافورة كانت على مدار يومين، ونافسنا على المركز الأول على مستوى العالم هناك، أمام كوريا وإيران وزنجبار".

