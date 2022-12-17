تحديد الحدود البحرية مع ليبيا.. قرار رئاسي يمكن مصر من التنقيب عن النفط والغاز

خاضت مصر خطوة مهمة خلال الأيام الماضية، وهي إصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط، وفي الثلاثاء الماضي نشر القرار والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ماذا يعني قرار تحديد الحدود البحرية الغربية؟

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).

ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

قرار تحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط، يعني حسم مصر لحدودها البحرية التي من خلالها يمكن أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في أماكن جديدة، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.

الحدود البحرية تم ترسيمها منذ عام 41

في ذلك الصدد، قالت الدكتورة هايدي فاروق، الخبير في مجال ترسيم الحدود البحرية، أن القرار الأحادي كاشف لما سبقه من ترسيم حدود قديم، لم تستقل مصر ولا ليبيا، فمنذ أيام مملكة ليبيا وهناك ترسيم حدود بحري، وفي عام 1902 حدثت ممارسة عملية وإشكالية، عندما وجدت أحد المراكب اليونانية العلم التركي يرفرف على "برج سليمان"، الذي يقع شمال مرتفعات السلوم، فكان هناك احتجاج وأرسلت اليونان إلى الجانب المصري، والجانب المصري وقتها خاطب وزارة الخارجية البريطانية، والجانب البريطاني وقتها إستعانت بـ"4" خرائط أهمها "جوغون" التي أكدت أنه هذا الجزء مصري، وأن الحدود البحرية تم ترسيمها منذ عام 41.

ثلاث حقول غاز سيتم اكتشافهم خلال الأشهر المقبلة

أكدت فاروق – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتمد الخط الطبيعي، وليس الخط الشمالي المغناطيسي، وهناك فرق بين الأثنين المغناطيسي يخضع إلى البوصلة وهذا يجعلك تنتزع أو تفقد مثلث من من حدودك، أما الخط الطبيعي فهذا في منتهى العدل، المميز في هذا هو الجزء الذي تمتلكه مصر في عملية الترسيم يحتوي على الكثير من حقول الغاز الطبيعي الغنية، وخلال الأشهر المقبلة سوف يتم إكتشاف ثلاث حقول غاز غنية على الأقل، وهذا لأن دلتا النيل أو مخروط النيل هو أساس الغاز الذي يحتوي عليه البحر المتوسط.



وأضافت، أن المنطقة التي تحتوي على رواسب عضوية ناضجة من أحد هدايا نهر النيل للعالم، وهذا يؤكد أن طاقة المتوسط تعتمد على هذا النهر، فهناك "نايل كورم" وسمكها في السواحل المصرية عبارة عن 5 كيلو، بينما دول شرق البحر المتوسط لا تتجاوز الـ"200" متر، فلنا أن نتخيل كم الاكتشافات التي ستحصد في المستقبل، فالقرار الذي أتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبعد مصر عن مشاكل كبيرة في المستقبل، ويبعد أطماع من يرغب أن يستحوذ على تلك المناطق المثمرة بالغاز الطبيعي.

وأختتمت، أن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر بأشياء سليمة من وجه نظر القانون الدولي، ولا يستطيع أحد أن يلومنا عليها، ونظرية التوارث الدولي تقول أن ترسيم الحدود ينتقل من تلقاء نفسه مع قيام دولة الخلف من دولة السلف بدون أي إعلان رسمي، فالدولة المصرية سوف تستفيد من حقول الغاز الطبيعي الواعدة جدًا.