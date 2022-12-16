معرض خيرى للطالبات ببنات عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع نادى روتارى العاشر معرض خيرى للطالبات ضم مختلف المعروضات



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك بإفتتاح المعرض مجموعة من اعضاء نادى روتارى العاشر وقدموا تبرع مادى لصالح مصروفات الطالبات الغير قادرات .



يأتي ذلك في إطار حرص كلية البنات جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى ودعم الطالبات.



وقد أشاد الحضور بالتنظيم وبجودة المعروضات المتنوعة.

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