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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معرض خيرى للطالبات ببنات عين شمس

معرض خيرى بجامعة
معرض خيرى بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع نادى روتارى العاشر معرض خيرى للطالبات ضم مختلف المعروضات

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تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول


وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
شارك بإفتتاح المعرض مجموعة من اعضاء نادى روتارى العاشر وقدموا تبرع مادى لصالح مصروفات الطالبات الغير قادرات .


يأتي ذلك في إطار حرص كلية البنات جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى ودعم الطالبات.


وقد أشاد الحضور بالتنظيم وبجودة المعروضات المتنوعة.

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رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني

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