تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد الدكتور محمد شاهين وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جدول امتحان شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وشعبة الدراسة باللغة العربية وشعبة الدراسة باللغة الفرنسية الفصل الدراسى الأول 2022-2023 ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأوضح أن مدة الامتحانات في الفصل الدراسي الأول تصل إلى ساعة ونصف والامتحان عبارة عن أسئلة يتم الإجابة عنها كتابة فى كراسة إجابة، أسئلة اختيار من متعدد في ورقة البابل شيت.

أشار الي ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات :

يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.



-التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس علي كراسة الإجابة وورقة البابل شيت هي مسؤولية الطالب شخصيا .

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

عدم تبادل الأدوات الشخصية.