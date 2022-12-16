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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة عين شمس في أسبوع .. بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لتدريب فريق العمل بـ المنصورة الجديدة.. برلين للتقنية تتابع مشروع الحلول المبتكرة للجيل الرابع من الصناعة ..حملة توعية بالصيدلة حول الطعام الصحي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع :

بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية بـ المنصورة الجديدة
جامعة برلين تتابع مشروع الحلول المبتكرة للجيل الرابع من الصناعة في عين شمس
حملة توعية بصيدلة عين شمس حول الطعام الصحي تحت عنوان الغذاء من أجل الحياة
"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27".. أولى ورش مركز بحوث الشرق الأوسط
 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية بـ المنصورة الجديدة وجامعة برلين تتابع مشروع الحلول المبتكرة للجيل الرابع من الصناعة في عين شمس .

عقب افتتاح  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة بالطريق الساحلي الدولي،تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والهيئة المعاونة والإداريين بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 .

يقوم بتنفيذ المشروع مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي،  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و مدير المشروع الأستاذ الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس.


شهد افتتاح المشروع  الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور نيفين عاصم مدير المشروع وفريق المشروع من جامعة عين شمس ، متمثلا في  الدكتور مني عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم والفريق الإداري للمشروع ، وبحضور  الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب ومنسق التدريب بجامعة المنصورة الجديدة و عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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حملة توعية بصيدلة عين شمس حول الطعام الصحي تحت عنوان الغذاء من أجل الحياة

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جامعة برلين تتابع مشروع الحلول المبتكرة للجيل الرابع من الصناعة في عين شمس

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بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية بـ المنصورة الجديدة

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عقد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub ومركز الابتكار بجامعة برلين التقنية CfE-TU Berlin اجتماعا في اطار الشراكة المبرمة  في مشروع الحلول المبتكرة للجيل الرابع من الصناعة ISI4Egypt


وبحضور مسئولي من مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس:
• أ.د. ضياء خليل، مدير المركز
• أ.د. محمد البحيري، المدير التنفيذي
• أ.د. وئام محمود، نائب مدير المركز
• أ.د. محمد الشيخ، مدير وحدة نقل التكنولوجيا بالمركز
وبحضور مسئولي من مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية:
• بول وولف، باحث ومدير المشروع
• نورا كيبمان
• آنا بامبيرج

وتم في هذا اللقاء متابعة مشروع ISI4Egypt وما تم في مؤتمر "الابتكار وريادة الأعمال من منظور الجيل الرابع من الصناعة" المنعقد يومي السبت والأحد 10 و 11 ديسمبر، كما تم خلال اللقاء تقديم عرض عن مركز الابتكار وريادة الأعمال والأنشطة التي يقوم بها. كما تم بحث سبل التعاون بين الجهتين.


كما حضر الاجتماع اثنان من الفائزين بجائزة أحسن بوستر لبحث علمي في المؤتمر وهما رحمة محسن من كلية حاسبات ومعلومات ومشيرة سعد الدين من كلية حاسبات ومعلومات وقاموا بعرض فكرتهم الفائزة على السادة الحضور. وحضر الاجتماع أيضا من فريق Virtual Reality Lab كل من: إيهاب نجيب وأبانوب فوزي وقام الحضور بتجربة النضارة الافتراضية.

 

وكان قد نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس حمله توعية حول الغذاء الصحي تحت عنوان " الغذاء من أجل الحياة" .


تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة .أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة ، ،والدكتورة لمياء الوكيل أستاذ و رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية وتحت إشراف الدكتورة .منال الحمامصي أستاذ الصيدلة الاكلينيكية.

 

قام بتنظيم و عرض الحملة طلاب  الدراسات العليا لدكتور الصيدلة فارم دي ، و قام الطلاب بعمل ورش عمل متنوعة ومختلفة قاموا فيها بعرض دور الفيتامينات ومصادر التغذية المختلفة من حيث مصادرها في الأغذية المختلفة وأعراض النقص فيها و كذلك أهميتها للصحة العامة و للحماية من الأمراض المختلفة.

 

كما عرض الطلاب أهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في متابعة التفاعلات الدوائية لتلك المواد مع الأدوية المختلفة و كذلك الجرعات الصحيحة و متابعتها و متابعة الأمراض التي تتسبب في رفع نسبها  واحتمالية الدخول في الأعراض الجانبية لها.

و قام الطلاب بتقديم للحضور أغذية متنوعة كل منها يحتوي علي الفيتامينات المختلفة من التي تم عرضها في الحملة.

 

وعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس الموافق 2022/12/15 ورشة عمل بعنوان"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" بقاعة مؤتمرات المركز، حاضر فيها الدكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق واستشاري علوم الغلاف الجوي والحاسبات والبيئة ؛ وأدار الورشة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز.


استهل الورشة الدكتور حاتم العبد، مرحبًا بالحضور، ولقد أكد على حرص المركز على مواكبة أهم الأحداث التي تمر بمصر والعالم، ومن بينها مؤتمر المناخ "كوب 27".

تولى الكلمة عقب ذلك الدكتور محمد محمود عيسى، والذي تناول تعريف بعض المصطلحات الرئيسية في مجال المناخ، وأهم الدراسات التي تناولت التغيرات المناخية، والعوامل الطبيعية والبشرية التي تسهم في هذه التغيرات، وكيفية التصدي لها للحد من عواقبها.

عقب انتهاء كلمة الدكتور محمد عيسى، تم فتح باب المناقشة أمام السادة الحاضرين والرد على كافة استفساراتهم.

في نهاية الورشة قام الدكتور حاتم العبد، بتقديم شهادة تكريم إلى الدكتور محمد محمود عيسى، تقديرًا لجهود المثمرة.

جامعة عين شمس جامعة عين شمس في أسبوع المنصورة الجديدة المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية جامعة برلين COP27 مؤتمر المناخ COP27 مركز بحوث الشرق الاوسط

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