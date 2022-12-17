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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 2.6مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي أغسطس الماضي

نمو نشاط التمويل
نمو نشاط التمويل الاستهلاكي خلال أغسطس 2022

كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 60 % خلال اغسطس 2022 على أساس سنوي.

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن  قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال أغسطس 2022 بلغ نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -اغسطس 2021، بنمو 60%.

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية والتى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 234.9 الف عميل خلال أغسطس 2022 مقارنة 112 الف عميل خلال نفس الفترة فى العام الماضي الماضي بارتفاع 109.7%.

المركبات و السيارات فى المقدمة 

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ المركبات والسيارات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 30.6% خلال أغسطس 2022، وتليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات  بنحو 28.7%،ثم الموبايل بنسبة 7.6%، وفى المرتبة الرابعة سلع معمرة اخرى بنسبة 7.5%،ويأتى الاثاث وتجهيزات المنازل فى المرتبة الخامسة ب 5.9%  يليهن الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات3.8%.

تابع التقرير:جاءت فى المرتبة السابعة التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.8% ،ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة ب 2.6%،واحتلت خدمات النوادى الرياضية  المرتبة الأخيرة.


ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي نموا خلال عام 2021  مسجلا 17.2 مليار جنيه مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بارتفاع 104.8% بحسب هيئة الرقابة المالية.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.

الرقابة المالية التمويل الاستهلاكي أغسطس 2022 السلع التمويل

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