محي إسماعيل: لا توجد خلافات مع محمد صبحي وكريم عبد العزيز كاريزما

أكد الفنان محي إسماعيل، عدم وجود خلاف بينه وبين الفنان الكبير محمد صبحي ولكن ما حدث بينهما كان سوء فهم بسبب مخرج أحد الأعمال التي تجمعهما، قائلا: "معنديش خصام مع أي حد في الوسط الفني ومحمد صبحي باحترمه وأقدره".

وأضاف الفنان محي إسماعيل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الأزمة كانت بسبب المخرج وليس الفنان محمد صبحي ولكنه كان شريك في الانتاج وقتها، موضحا أن الفيلم كان به شخصية واحد مصاب بالصرع نفسه دوره في الاخوة الأعداء.

وأشار الفنان محي اسماعيل، إلى أن النجم كريم عبد العزيز لو كان موجودا خلال فترة السبعينات لحقق نجاحا كبيرا في الوسط الفني والسينمائي، قائلا: "لو كريم عبد العزيز كان موجود في زمن السبعينات كان هيكون نمرة واحدة وربنا عطاه كاريزما وموهبة وقبول ونفسي اشوفه".